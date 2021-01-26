На Кондратьевском прорвало трубу с горячей водой

На Кондратьевском прорвало трубу с горячей водой
Прорвало трубу на Кондратьевском проспекте. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Петербурге случилась очередная коммунальная авария. На Кондратьевском проспекте прорвало трубу с горячей водой. Спецслужбы уже работают на месте происшествия.

Инцидент случился днем во вторник, 26 января. Об этом сообщили очевидцы в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По словам местный жителей, трубу прорвало с горячей водой на пересечении Кондратьевского проспекта и улицы Васенко.

Отметим, что на месте проишествия уже работают аварийные службы. Из-за этого закрыт проезд к Лабораторному проспекту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители дома на Железноводской улице остались без отопления из-за прорыва трубы.

В Василеостровском районе Петербурге продолжаются аварии на теплотрассах. Жители одного из домов на Железноводской улице пожаловались на отсутствие отопления.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коммунальная авария кондратьевский проспект новости СПб прорыв трубы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Индексация выплат и учет трудового стажа: как изменится Социальный кодекс ...
Жительница Пушкина отсудила у строительной компании 245 тысяч рублей за ...
Зима вернется в Петербург в конце недели
Едва не убитый женой солист Мариинского театра скоро вернется к работе
В среду на дамбе Петербурга поднимут затвор С-2
Что грозит шутнику, ослепившему лазером пилота в Пулково
Стала известна сумма прожиточного минимума для трудоспособного населения
В Петербурге адвокату из Китая предъявили обвинение в похищении человека