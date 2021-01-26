В Пушкинском районе убрали незаконную свалку

Владелец земельного участка в Пушкинском районе, где организовали несанкционированную свалку, в досудебном порядке вывез с территории все отходы.

Как сообщает пресс-служба Смольного, скопление отходов обнаружили сотрудники районной администрации. Нелегальная свалка находилась на съезде с Московского шоссе. Они отправили все материалы городским властям для дальнейших разбирательств.

В январе стало известно, что территория принадлежит юридическому лицу, но свалку устроил не он. На месте был установлен шлагбаум с охраной, но это не защитило участок от организации свалки.

Собственник утверждал, что не принимал участие в этом деле и пытался ей воспрепятствовать. В связи с этим стороны договорились, что юрлицо приведет участок в порядок и избежит наказания.

Природоохранная прокуратура продолжает расследование дела, чтобы найти виновников организации свалки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что организатора свалки на Пискаревском проспекте привлекли к ответственности.