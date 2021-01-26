Водитель служебной машины лишился глаза после несанкциониного митинга в Москве

Песков рассказал о пострадавшем в мужчине во время митингов в Москве. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Песков рассказал о пострадавшем в мужчине во время митингов в Москве. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Песков не объяснил, что именно стало причиной травмы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что водитель служебной машины лишился глаза в ходе несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который состоялся в Москве и других городах страны 23 января. Об этом пишет РБК.

Представитель Кремля отметил, что поведение некоторые протестующих вызывает много вопросов. Так, из-за поведения участников акций без глаза остался мужчина, который не был ни в чем виноват.

По предварительным данным, машину ФСБ закидывали снежками и в результате разбили одно из стекол. Осколок якобы и стал причиной травмы. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава штаба Навального объявил, что 31 января по всей России пройдут новые митинги. Волков уточнил в Twitter, что акции начнутся в 12:00 и пройдут во всех городах России.