Болельщик СКА смогут поддержать хоккеистов в матче против «Северстали»

Трибуны Ледового дворца разрешили заполнять на 50%.

Петербургский хоккейный клуб СКА может рассчитывать на поддержку болельщиков. Теперь трибуны Ледового дворца можно заполнять на 50%, а это значит, что хоккеистов вновь будут подбадривать верные фанаты. Об этом сегодня, 26 января, сообщили в пресс-службе армейцев с Невы.

Известно, что сейчас продаются билеты на матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Северсталью», который пройдет 27 января. То же касается других матчей, запланированных до конца текущего месяца.

Болельщиков призывают надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что появились проекты фасадов и парка «СКА Арены». В конкурсе идей для нового стадиона приняли участие такие бюро, как «Asymptote Architecture», «M.A.R.K. Architect Seppo Mäntylä», «Coop Himmelblau», «Земцов, Кондиайн и партнеры».