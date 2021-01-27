В среду Пулково работает без отмен и задержек

В среду Пулково работает без отмен и задержек
Об изменениях в расписании свидетельствует онлайн-табло Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Все запланированные рейсы будут выполнены согласно расписанию. В Пулково обошлось без отмен и задержек.

Об этом стало известно утром в среду, 27 января. Согласно данным электронного онлайн-табло воздушной гавани, все самолеты поднимутся в небо во время. Обойдется без исключений на вылет и прилет.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин. На данный момент аэропорт Санкт-Петербурга принимает пассажиров без изменений. Данные обновятся на сайте воздушных ворот Северной столицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мужчину задержали за кражу смартфона у спящей иностранки в Пулково. Иностранка из дальнего зарубежья сказала, что у нее пропал смартфон. Устройство исчезло, когда она уснула в зале пассажирского терминала Пулково. Женщина ждала рейс до Ростова-на-Дону.

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