Утренние пробки в Петербурге достигли четырех баллов 27 января

Водители Северной столицы стоят в пробках утром. Загруженность дорог оценили в четыре балла. Однако через час ситуация уже изменится.

Об этом стало известно в среду, 27 января. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:00, заторы на дорогах Петербурга достигли четырех баллов. К 9:00 пробки дойдут до пяти и это будет дневной максимум. Такое положение вызвало большое количество «красных» зон на трассах. Водителям стоит заранее продумывать маршруты, чтобы не встать в пробки на несколько часов.

Так большое скопление машин установлено на Пироговской набережной в сторону Арсенальной набережной. Кроме этого, проблемы испытывают водители, вставшие на Приморском проспекте. Им будет сложно добраться до станции метро «Черная речка».

Также не стоит забывать и про запланированные ограничения. В основном это касается ремонтных работ на трассах Петербурга. Все подобные места отмечены на карте.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водителям рассказали об опасной ошибке при парковке автомобиля.