В России проиндексировали и продлили до 2026 года программу материнского капитала

Получить семейный капитал может мать ребенка или ребенок до 23 лет, если он остался без попечителей. Отцу услуга предоставляется, если он является единственным родителем. Наличие гражданства РФ обязательно, за исключением отдельных ситуаций. Фото: lenobl.ru

Получить семейный капитал может мать ребенка или ребенок до 23 лет, если он остался без попечителей. Отцу услуга предоставляется, если он является единственным родителем. Наличие гражданства РФ обязательно, за исключением отдельных ситуаций. Фото: lenobl.ru

Индексация и продление программы материнского капитала осуществлены в рамках реализации поручения президента России Владимира Путина, озвученного в послании Федеральному собранию.

Согласно изменениям, на первого ребенка, родившегося или усыновлённого с 1 января 2020 года, теперь полагается 483 881 рубль, тогда как раньше выплачивали 466 тысяч. Выплата на второго ребенка, рожденного или усыновлённого с 1 января 2020 года, составит 639 431 рубль — на 150 550 рублей больше, чем в предыдущие годы.

Аналогичную сумму родители получат за второго и последующих детей, даже если за материнским капиталом для первого ребенка не обращались. Отметим, что направить средства можно толко на улучшение жилищных условий, обучение детей, социальную адаптацию детей-инвалидов, накопительную пенсию матери или ежемесячные выплаты в связи с рождением второго ребенка. Обналичивание средств преследуется по закону.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Законодательного Собрания Петербурга рассмотрят возможность направления средств материнского капитала на ремонт дачных домов.