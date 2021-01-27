В России проиндексировали и продлили до 2026 года программу материнского капитала

Индексация и продление программы материнского капитала осуществлены в рамках реализации поручения президента России Владимира Путина, озвученного в послании Федеральному собранию.
Согласно изменениям, на первого ребенка, родившегося или усыновлённого с 1 января 2020 года, теперь полагается 483 881 рубль, тогда как раньше выплачивали 466 тысяч. Выплата на второго ребенка, рожденного или усыновлённого с 1 января 2020 года, составит 639 431 рубль — на 150 550 рублей больше, чем в предыдущие годы.
Аналогичную сумму родители получат за второго и последующих детей, даже если за материнским капиталом для первого ребенка не обращались. Отметим, что направить средства можно толко на улучшение жилищных условий, обучение детей, социальную адаптацию детей-инвалидов, накопительную пенсию матери или ежемесячные выплаты в связи с рождением второго ребенка. Обналичивание средств преследуется по закону.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Законодательного Собрания Петербурга рассмотрят возможность направления средств материнского капитала на ремонт дачных домов.