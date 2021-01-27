За гибель электрика директор базы ООО «Севзапэнергокомплект» заплатит 50 тысяч рублей

Суд прекратил уголовное дело и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд прекратил уголовное дело и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Невский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении директора базы ООО «Севзапэнергокомплект» Татьяны Киселевой. Ее подозревали в нарушении требований охраны труда.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, на базе Киселева отвечала за соблюдение требований охраны труда. Она организовала выполнение работ по монтажу освещения склада, расположенного на улице Мельничная. Не обеспечив должный контроль, она допустила к выполнению работ электрика, у которого не было допуска на выполнение работ на высоте.

Так, в сентябре 2019 года электрик забрался на вышку высотой 5 метров, чтобы передать материалы, но оступился и упал с высоты. Его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, но, к сожалению, мужчина скончался спустя два дня.

Киселева отметила в суде, что она полностью возместила моральный вред потерпевшей стороне. Также у нее не было судимостей и имеет положительную характеристику по месту жительства.

В итоге суд прекратил уголовное дело и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.

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