Блокадные «точки жизни»: в Петербурге установят 5 мемориалов-указателей

27 января, в день 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в трех районах Петербурга появятся новые опознавательные знаки.

Указатели-инсталляции поставят в Василеостровском, Центральном и Петроградском районах — всего по пяти адресам. Они расскажут, что именно находилось на той или иной улице в годы блокады.

Так, стихийный мемориал установят на набережной Лейтенанта Шмидта, напротив Горного института, где ленинградцы брали воду из проруби. На Каменностровском проспекте, 29, где работала знаменитая кондитерская «Хлеб», — зимой 1941-1942 годов здесь по карточкам можно было получить кусочек в 125 граммов. На Фурштатской, 36, где функционировал единственный не переоборудованный под госпиталь роддом — в 1942 году оттуда выписали 800 младенцев. На 12-й линии Васильевского острова, 41 — там, на территории бывшей фабрики «Политкаторжанин», находился Витаминный завод, производивший хвойные настои. В деревянном доме — особняке Бремме — для ленинградцев был открыт пункт выдачи витаминных пайков – «витаминная аптека». На Петровском острове, 2, где был стадион имени Ленина, — его деревянные трибуны по ордерам раздали на дрова жителям Ленинграда.

«Мы ставим указатели-мемориалы, чтобы дать возможность молодежи почувствовать живое дыхание истории, объединить страницы учебников и рассказы родителей с реальным городом, — отметил организатор акции, руководитель регионального отделения общества «Царьград» в Петербурге и Ленинградской области Владимир Барканов. — В Петербурге есть памятник проруби на знаменитом спуске у Фонтанки, 21, памятник блокадному колодцу, откуда люди брали воду. Эти бытовые вещи помогали проживать еще один день. Из воспоминаний блокадников мы знаем, что возвращение в дома электрического света приободрило жителей даже больше, чем увеличение нормы выдачи продуктов. Свет означал надежду, возврат к человеческой жизни из «пещерных условий». Вода, хлеб, работающие магазины, витамины, кинотеатры, бани помогали в сражениях на другом фронте, были синонимами жизни».

Отмечается, что участие в установке указателей-мемориалов принимают представители духовенства и общества «Царьград», а также активисты. Везде будут находиться дежурные.

Узнать больше об истории защитников Ленинграда можно в специальном проекте «Стихи памяти» на канале Youtube.

Напомним, что среду, 27 января, на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина» в честь 76-летняя полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.