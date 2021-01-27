Петербургский суд прекратил дело в отношении замглавы МО «Автово» Ильи Шмакова

Петербургский суд прекратил дело в отношении замглавы МО &#171;Автово&#187; Ильи Шмакова
Суд прекратил уголовное дело в отношении депутата Ильи Шмакова. Фото: pixabay

Приморский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении заместителя муниципального округа «Автово» Ильи Шмакова. Он был задержан во время «штурма» ИКМО «Озеро Долгое» еще два года назад.

Как сообщает АБН, суд прекратил дело в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Напомним, в сентябре 2019 года кандидаты и депутаты МО «Озеро Долгое» после муниципальных выборов следили за опечатанной комнатой с избирательной документацией, опасаясь вероятной фальсификации результатов.

Стороны в присутствии правоохранителей договорились, что на ночь помещение опечатают снаружи, а внутри останутся Шмаков, двое полицейских и журналист.

В результате помещение было вскрыто, а Шмакова вынесли и задержали силой. На него был составлен протокол.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские депутаты отвоевывают зеленые гектары и готовят поправки в закон о ЗНОП.

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