Петербургские депутаты отвоевывают зеленые гектары и готовят поправки в закон о ЗНОП

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга готовят поправки к законопроекту, который внесет изменения в закон о зеленых насаждениях общего пользования. Вторых чтений ждут десятки поправок о сотнях зеленых гектаров.

Изменения в закон о ЗНОП в Мариинском дворце анонсировали еще в начале января, когда представляли законопроект губернатора Александра Беглова. В пояснительной записке отмечалось, что изменений требует инвентаризация зеленых насаждений, которая проводилась в 2018-м и 2019-м годах. В частности, законопроект предлагает исключить из ЗНОП 150 территорий, границы, площади и наименования еще 660 должны быть уточнены. При этом в перечень предлагают включить еще 464 участка.

Депутаты готовятся отвоевывать десятки участков в ходе вторых чтений. Так, депутат Борис Вишневский уже заявил о том, что внес 38 поправок. Главные из них – сохранение статуса ЗНОП за сквером в Кузнечном переулке, отказ от исключения из перечня участка Муринского парка ради парковки, включение в ЗНОП всей территории парка Малиновка, возврат в список гектаров Полюстровского парка.

В ЗНОП руководитель фракции «Яблоко» также предлагает включить территорию парка 300-летия Петербурга у дома 137 по Приморскому проспекту, где жители сами обустроили сквер, расширить территорию Виноградовского сквера и сохранить статус ЗНОП городского значения за сквером «Зеленый крест» на улице Карпинского. Последний хотят сделать зеленым насаждением местного значения, сократив доходы муниципалитета.

Еще 36 поправок подготовили депутаты «Справедливой России» Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров. Их предложения касаются территорий общей площадью более 250 га в 13 районах Петербурга.

В частности, справедливоросы хотят сохранить существующие границы парка Интернационалистов в Купчино, Литовского сада в Выборгском районе, парка Гагарка в Сестрорецке.

Как писала ранее Gazeta.SPb, очередное заседание ЗакСа в Петербурге пройдет 27 января. В повестке запланировано девять вопросов. Ожидается, что депутаты рассмотрят законопроект, который позволит петербуржцам тратить материнский капитал на реконструкцию садовых домов.