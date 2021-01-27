Глава Минобрнауки призвал к честному и открытому диалогу с протестующей молодежью

Глава Минобрнауки призвал к честному и открытому диалогу с протестующей молодежью
Фото: Минобрнауки

Глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков призвал к откровенному и честному диалогу с молодым поколением, участувующим в несанкционированных протестах.

Вести честный диалог со студентами вузов и колледжей политик посоветовал студенческим СМИ в ходе общения с ними. По мнению министра, молодежь нуждается в самореализации, и в данный момент важно предоставить поколению такую возможность, например, в рамках университетов.

В частности, в 2021 году планируется масштабное расширение и поддержка студенческого самоуправления, которое должно помочь в осуществлении этой цели, передает слова Фалькова ТАСС. Напомним, что 23 января по всей стране состоялись митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, в которых, в том числе, активно участвовала молодежь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на акциях по всей России были также задержаны около 300 несовершеннолетних.

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Глава Минобрнауки призвал к честному и открытому диалогу с протестующей молодежью