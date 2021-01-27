Роспотребнадзор сообщил об отсутствии гриппа в Петербурге

Роспотребнадзор сообщил об отсутствии гриппа в Петербурге
Заболеваемость гриппом и другими ОРВИ находится на неэпидемическом уровне. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Петербурге не зафиксировано вспышек гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что сейчас в Северной столице заболеваемость гриппом и другими ОРВИ находится на неэпидемическом уровне. Более того, на прошлой неделе, с 18 по 24 января, в городе отметили снижение заболеваемости во всех возрастных группах. Показатели заболеваемости, как среди взрослых, так и среди детей, не превышают эпидемический порог.

В настоящее время петербуржцы заболевают респираторными вирусами, которые не относятся к гриппозной этиологии. Речь идет о вирусах парагриппа, адено и рино.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге возросла заболеваемость ОРВИ.

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