В квартиры Навальных нагрянули с обысками

Полиция проводит обыски в квартирах Алексея Навального и его супруги Юлии. Фото: Instagram @navalny

Полиция проводит обыски в квартирах Алексея Навального и его супруги Юлии. Фото: Instagram @navalny

Правоохранительные органы проводят обыски в квартирах оппозиционера Алексея Навального и его супруги Юлии Навальной. Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

По словам сотрудника ФБК, полицейские аргументировали обыски статьей 236 УК РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Жданов заявил, что сотрудники полиции обыскивают квартиру политика в Марьино и квартиру Юлии на Автозаводской. Он отмечает, что много «тяжелых» в масках.

Жданов опубликовал в Twitter видео, которое снимала Навальная в момент, стражи порядка пытались сломать ее дверь в квартиру. На видео слышно, как Юлия говорит, что дверь невозможно сломать, потому что она заблокирована, и просит подождать их 15 минут до прибытия адвоката.

По данным ТАСС, сейчас в квартире Навального на Люблинской улице находится его брат Олег. Аналогичные обыски проводят также в ФБК и у других сотрудников Фонда — более чем по 10 адресам.

Добавим, что полиция открыла уголовное дело о нарушении санитарных норм после несанкционированного митинга в Москве 23 января. Также по фактам митинга возбудили дела по статьям о хулиганстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества, а также применении насилия в отношении представителя власти.

Напомним, 23 января в российских городах прошли массовые несогласованные протестные акции в поддержку Навального. Его арестовали 18 января за нарушения условий соблюдений испытательного срока по делу «Ив Роше».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава штаба Навального объявил, что 31 января по всей России пройдут новые митинги.