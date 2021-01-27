СКА сыграет с «Северсталью» в Ледовом

СКА сыграет с «Северсталью» в Ледовом
СКА сыграет с «Северсталью» . Фото: ХК СКА

Петербургский СКА дома сыграет череповецкой «Северсталью» в рамках Регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Матч состоится в Ледовом дворце. Начало – в 19:30 мск. На Западной конференции СКА находится на втором месте, имея в своем активе 66 очков. «Северсталь» занимает седьмую строчку с 54 очками.

Напомним, команды уже встречались 24 декабря. В том мачте СКА обыграл «Северсталь» со счетом 2:0. В последнем матче армейцы «Витязь» со счетом 3:1.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА дома в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл рижское «Динамо» (4:3 Б).

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