СКА сыграет с «Северсталью» в Ледовом

Петербургский СКА дома сыграет череповецкой «Северсталью» в рамках Регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Матч состоится в Ледовом дворце. Начало – в 19:30 мск. На Западной конференции СКА находится на втором месте, имея в своем активе 66 очков. «Северсталь» занимает седьмую строчку с 54 очками.

Напомним, команды уже встречались 24 декабря. В том мачте СКА обыграл «Северсталь» со счетом 2:0. В последнем матче армейцы «Витязь» со счетом 3:1.