Ученые выяснили, откуда в природе взялся синий цвет

Причины, по которым в мире растений и животных встречается синий цвет, по мнению исследователей, носят эволюционный характер. А все дело, возможно, в особенностях зрения пчел.

Чтобы выяснить, как часто небесные цвета встречаются у растений, специалисты использовали новую онлайн-базу, пишет «Российская Газета» со ссылкой на phys.org. Оказывается, среди абиотически опыляемых (при помощи ветра или воды — прим. ред.) цветов ни один не был синим. Большая часть растительности с такой окраской обрабатывается насекомыми.

В связи с этим возникло предположение, что цветы синего цвета, эволюционировав, стали такими для того, чтобы эффективно опыляться. Подобный пигмент достаточно трудно произвести. Поэтому такая окраска является важнейшим маркером приспособленности растений к условиям окружающей среды.

Кроме того, считают исследователи, необходимо учитывать и то, что люди и насекомые воспринимают цвета по-разному. Так, у пчел есть фоторецепторы, чувствительные к зеленому и синему, а также ультрафиолетовому спектру. Почему так — пока загадка.

В суровых условиях, скажем, в Гималаях синие цветы встречаются куда чаще. Это может означать то, что растениям приходится прилагать больше усилий, чтобы быть более привлекательными для немногочисленных опылителей. Антропогенные факторы, вроде искусственного удобрения, выпаса скота или покоса травы, снижают количество цветов синего цвета в естественной среде. Поэтому ученые полагают, что нужно сосредоточиться на том, чтобы обеспечить достаточное количество растений такой окраски в садах и парках.

Авторы публикации предупреждают: около трети нашей пищи зависит от опыления растений насекомыми. Однако мировая популяция тех же пчел сокращается из-за климата, фрагментации среды обитания, ведения сельского хозяйства и других антропогенных факторов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о растениях, которые могут представлять смертельную опасность для собак. Среди них, например, пионы, ирисы, лилии, подснежники, гипсофилы, каллы, гортензии. По мнению кинологов, к отравлению может привести даже вода, случайно выпитая псом из вазы, где стояли такие цветы.