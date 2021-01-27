Вылетевшая на тротуар иномарка сбила девушку на улице Рихарда Зорге

Место ДТП в на улице Рихарда Зорге. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Место ДТП в на улице Рихарда Зорге. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Красносельском районе Петербурга минивэн марки «Мерседес» вылетел с проезжей части и наехал на девушку-пешехода, которая шла по тротуару.

Очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», что водитель иномарки пытался избежать столкновения с другим авто на перекрестке улицы Рихарда Зорге и Брестского бульвара. В результате минивэн вылетел на тротуар, сбил дорожный знак, задел припаркованный автомобиль и при этом задавил девушку.

Пострадавшая получила серьезные травмы. Со слов свидетелей аварии, она ненадолго потеряла сознание, а после пришла в себя. У нее была большая рана на затылке. Девушку госпитализировали.

«Джип двигался по главной дороге (Зорге), со второстепенной (Брестский бульвар), его не пропустила Лачетти. Перекрёсток нерегулируемый, опасный. Аварии там постоянно», — заявила пользовательница группы.

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