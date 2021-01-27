СКА обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

Петербургский СКА одержал победу над череповецкой «Северсталью» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась в среду, 27 января, в Ледовом дворце. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

Победу СКА принесли шайбы Василия Подколзина, Ивана Морозова и Антона Бурдасова, оформившего дубль. В составе «Северстали» результативность проявил Андрей Алексеев.

Напомним, команды уже встречались 24 декабря. В том мачте СКА обыграл «Северсталь» со счетом 2:0. В последнем матче армейцы «Витязь» со счетом 3:1.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об еще одной победе петербургской команды. «Зенит» одержал победу над «Уралом» в товарищеском матче, который проходил на стадионе «Над Аль-Шеба» в Дубае.