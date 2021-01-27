Петербуржцы пожаловались на очередное отключение электричества на Пионерстроя

Петербуржцы пожаловались на очередное отключение электричества на Пионерстроя
Район остался без света. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

Жители Красносельского района города остались без света в домах. Горожане жалуются, что постоянное отключение электричества в этом районе скоро станет нормой.

О массовом прекращении подачи «света» в многоквартирные дома сообщили в среду вечером, 27 января, в группе «ДТП и ЧП/Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«Массовое отключение света на улице Пионерстроя», — написал автор записи.

В комментариях пользователи указали, что уже дозвонились в аварийные службы. О причинах отключения пока неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Красногвардейского района жаловались на отключение света 16 января. Без электричества остались дома на шоссе Революции, проспектах Маршала Блюхера, Энергетиков, улицы Маршала Тухачевского.

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