Lexus и Opel разбились на пересечении Ириновского и Индустриального

На пересечении Ириновского и Индустриального проспектов произошло серьезное ДТП с участием двух машин. От удара легковушки разлетелись в разные стороны.
Авария случилась в среду, 27 января. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить Lexus и Opel. У первой машины сильно пострадала боковая часть, сработали подушки безопасности. Opel почти лишился бампера и боковой фары.
На место уже прибыли инспекторы ДПС, выясняются обстоятельства дорожного инцидента.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смертельное ДТП с четырьмя грузовиками перекрыло движение по трассе А-114.