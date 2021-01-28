Семилетняя эпопея. Как «Краб» и «Креветка» стали головной болью двух губернаторов Петербурга

Эпопея с надземными переходами «Краб» и «Креветка» на проспекте славы в Купчино длится уже восьмой год. Снести, поставить лифты, вернуть наземные переходы, превратить в тоннель, — какие только предложения и требования не звучали за эти годы. Жители района мириться с морскими обитателями на проспекте не хотят. Теперь проблему они рассчитывают решить за счет проекта «Твой бюджет».

«Краб» и «Креветка» вновь стали героями новостей. На этот раз активисты Купчино подписали заявку на замену надземных переходов на перекрестках проспекта Славы с Белградской и Будапештской улицами в рамках проекта «Твой бюджет».

Активисты продолжают твердить, что переходы доставляют местным жителям большие неудобства, особенно маломобильным гражданам.

Проблему предлагают решить созданием островков безопасности, правильно отрегулированными светофорами и сужением полосы движения автомобилей.

Уже порядка семи лет надземные переходы не дают местным жителям спать спокойно. В шоке купчинцы были, когда еще только узнали о планах строительства. После того, как переходы были построены, начали собирать подписи за их снос. Работа фактически ни к чему не привела. Впрочем, на тот момент еще губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что в городе таких «жутких» переходов строить больше не будут.

В 2015-м году Комитет по развитию транспортной инфраструктуры начал шевелиться и пообещали рассмотреть возможность возвращения обычных пешеходных переходов. Затея ни к чему не привела.

Значительных результатов не дало и обращение депутата Госдумы Михаила Романова в генпрокуратуру и Ростехнадзор. Тогда он заявлял, что Ростехнадзор якобы и вовсе не выдавал заключение по объекту капитального строительства.

В наследство «Краб» и «Креветка» достались новому губернатору Петербурга Александру Беглову. В прошлом году он ознакомился с жалобами и поручил что-нибудь придумать.

Вопрос по-прежнему остается открытым – движение на проспекте Славы интенсивное, и возвращение туда наземных переходов означает, что пробки там только вырастут.