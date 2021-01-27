Жители Петербурга просят заменить «краба» и «креветку» на обычные переходы

Жители южной части Санкт-Петербурга просят городских властей заменить надземные пешеходные переходы на проспекте Славы, получившие в народе название «краб» и «креветка».

Инициативные горожане подали заявку на замену перехода в рамках проекта «Твой бюджет». Составители обращения объясняют, что «краб» и «креветка» не облегчают, а наоборот, усложняют переход улицы. Кроме того, по ним неудобно передвигаться маломобильных гражданам.

Из-за того, что переходы не пользуются популярностью у пешеходов, многие перебегают дорогу в неположенных местах, вследствие чего в указанном районе значительно возрастает количество дорожно-транспортных происшествий, пострадавших и погибших в них.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти в рамках программы «Стимул» реконструируют дороги в нескольких районах, где активно развивается массовая застройка.