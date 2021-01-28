Фоторепортаж Gazeta.SPb: огни Ростральных колонн и залпы фейерверка в честь снятия блокады

Фоторепортаж Gazeta.SPb: огни Ростральных колонн и залпы фейерверка в честь снятия блокады
В Петербурге отметили годовщину снятия блокады. Фото: Gazeta.SPb

Петербург отметил 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. Празднование завершилась залпами фейерверка. Gazeta.SPb показывает, как это было.

Празднование дня полного освобождения Ленинграда от блокады началось с традиционного возложения цветов на Пискаревском кладбище.

В Петербурге отметили годовщину снятия блокады. Фото: Gazeta.SPb

«Пройдя сквозь страшные испытания, ценой невероятных потерь защитники и жители блокадного Ленинграда выстояли и победили. Так был спасен один из самых прекрасных городов мира, приговоренный фашистами к разрушению», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, поздравив петербуржцев с памятной датой.

В Петербурге отметили годовщину снятия блокады. Фото: Gazeta.SPb

В честь 77-й годовщины был дан полуденный выстрел в Петропавловской крепости.

В Петербурге отметили годовщину снятия блокады. Фото: Gazeta.SPb

Накануне праздника стало известно о том, что в государственный архив передали уникальные аудиозаписи времен блокады Ленинграда. На записях – голоса детей, залпы салюта над Ленинградом и другие моменты из жизни города. Отметим, что всего в Доме радио хранится около полумиллиона записей, которым нужна оцифровка.

В Петербурге отметили годовщину снятия блокады. Фото: Gazeta.SPb

В Ленинградском зоопарке по случая снятия блокады открыли уникальную программу «Зоосад в годы блокады». Посетители смогли узнать, как выживали животные в условиях блокады. Все 872 дня сотрудники зоосада героически продолжали работать, и им удалось сохранить жизнь около сотни животных.

В Петербурге отметили годовщину снятия блокады. Фото: Gazeta.SPb

Накануне, 27 января, были зажжены Ростральные колонны, а вечером в честь праздника небо над Петербургом осветил фейерверк. Батарея Михайловской военной артиллерийской академии произвела дала 30 артиллерийских залпов в сопровождении фейерверка.

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