Искусственные шубы vs натуральные, или Как «пересадить» петербурженок на экоодежду

Визуально шубы из натурального меха сейчас носит довольно много петербурженок. Возможно, это связано с долгожданной снежной и относительно холодной зимой. А пользуются ли среди горожанок спросом изделия из искусственного меха — этот вопрос Gazeta.SPb задала производителям, у которых также поинтересовалась, как можно поменять модные привычки наших барышень.

На продажи шуб из искусственного меха, по мнению основателя бренда ONLY ME Владимира Трегубова, влияют два совершенно противоположных фактора. Первый — это тренд на экоодежду и гуманную моду, которого придерживаются, например, в Европе и некоторых крупных городах России. Он помогает продвигать соответствующие изделия. Второй — аномально теплая погода, которая мешает развиваться всей отечественной индустрии зимней одежды. Интерес к ней, соответственно, падает.

Но если не брать в расчет эти «потребительские качели», а остановиться лишь на искусственных шубах, то спрос на них, говорит Владимир Трегубов, безусловно растет. В его магазине есть модели, что называется, под мех разных зверей — имитация, которую от «животного» материала и не отличишь. Хотя клиенткам это, кажется, неважно: выбирая варианты поярче, они, таким образом, лишь подчеркивают свое позитивное отношение к экошубам.

«Позиции, которые сильно отличаются от натурального меха, сейчас уже никого не смущают. Скорее, наоборот: у нас с каждым годом падают продажи меха, так сказать, естественных цветов — черного, коричневого, белого», — рассказал Gazeta.SPb основатель бренда ONLY ME Владимир Трегубов.

Для Владимира искусственные шубы — это не только бизнес, но еще и определенная идеология. Сам он, придерживаясь вегетарианства, не носит одежду из натуральных меха и кожи. И уверен, что хотя бы часть людей можно убедить не жить по «архаичным стандартам», которым уже есть здравая и гуманная альтернатива.

«Есть часть социума, которая, так сказать, колеблется — с ней можно работать. Нельзя переубедить человека с совершенно другими ценностями — это редкое явление, которое, как правило, происходит ввиду серьезного стресса, например, смены места жительства или окружения, а также внутреннего роста. Таким мы и предлагаем альтернативу в виде экомеха. Эти девушки говорят: «О, классно, давайте», — заключил наш собеседник.

По мнению создателя бренда DaMiNe Дмитрия Нелюбина, «пересадить» наших барышень на искусственный мех можно лишь личным примером, а тон, как водится, задают знаменитости. В его магазине есть шубы (при производстве которых не пострадал ни один зверь) как женские, так и мужские. И те, и другие пользуются хорошим спросом. Клиенты, а чаще всего это люди от 30 до 35 лет, по словам Дмитрия, сравнивая его изделия с традиционными (из натурального меха), в итоге приходят к выводу — зачем отдавать большие деньги за шкуру убитого животного, когда можно купить несколько недорогих альтернативных вариантов, разных по цвету и длине. А уж вопросов о том, тепло ли в искусственной шубе, говорит бизнесмен, и вовсе не возникает.

«Спрос растет. Тем более, сейчас мировые страны постепенно отказываются от натурального меха, известные бренды выпускают свои коллекции без него, российские производители — и крупные, и небольшие — расширили ассортимент», — уверен Дмитрий Нелюбин.

Согласно исследованию оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в целом по России морозы в этом году поспособствовали росту спроса на зимнюю одежду. Пик пришелся на период с 11 по 17 января. Лидерами продаж стали как раз изделия из искусственного меха, не отстают от них и норковые шубы, полушубки и жилеты, за ними следуют утепленные куртки.

Изнанка пушной индустрии

Для кого-то шубы из натурального меха — это тепло и красиво, а еще дорого и богато. Но, похоже, мало кто задумывается на тем, что стоит за производством таких изделий. Об ужасах пушной индустрии кричат, кажется, лишь зоозащитники.

«Сложно точно сказать, какой процент петербурженок до сих пор носит мех животных, — говорит активистка общественной организации «Голоса за животных» и руководительница проекта «Животные — не одежда» Софья Романюк. — И дело вовсе не в холодах, поскольку в наши дни искусственные материалы давно обогнали мех по морозостойкости, достаточно обратить внимание на соседей-скандинавов. Дело, скорее, в традициях и устоявшейся идее о том, что мех — это роскошь».

Молодежь, по мнению нашей собеседницы, постепенно отходит от этого стереотипа. Да и мода меняется. Согласно данным международной базы Fur Free Retailer, от использования животного меха отказались полторы тысячи брендов, включая премиум-класс, например, Versace, Gucci, Armani и др.

«За границей шуба из животного меха вызывает в лучшем случае недоумение, в худшем – отвращение. Кроме того, во многих странах Европы звероводство запрещено на законодательном уровне», — подчеркивает Софья Романюк.

Стоит ли напоминать, что за красивой картинкой в виде готовой шубы кроются мучения животных, содержащихся в невыносимых условиях. По сведениям зоозащитной организации, в Петербурге и Ленобласти осталась лишь одна звероферма.

«Если говорить о законодательной практике, некоторые страны, например, Германия и Швеция, выбрали не запрет звероводства в целом, а ужесточение норм содержания животных. Это привело к тому, что индустрия стала убыточной. Что доказывает: окупаемость меха в наши дни не может существовать без жестокости», — заключила Софья Романюк.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Ленинградской области анонсировали создание базы приютов для животных. Благодаря ей кошки и собаки смогут быстрее найти своих хозяев.