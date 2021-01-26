В Ленобласти создадут базу приютов для животных

Гражданам станет проще найти себе питомца.

В Ленинградской области анонсировали создание базы приютов для животных. Благодаря ей кошки и собаки смогут как можно быстрее найти своих хозяев. Об этом сегодня, 26 января, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

В ветеринарную базу внесут информацию обо всех приютах: местоположение, количество животных и ссылки на соцсети и официальные сайты. Ожидается, что владельцы приютов разместят фотографии подопечных, чтобы граждане имели возможность дистанционно выбрать себе четвероногого друга.

База появился на официальном сайте управления ветеринарии. Напоминаем, что в Санкт-Петербурге тоже стараются не забывать о братьях наших меньших. Так, Беглов заявил, что в городе откроют два государственных приюта для бездомных животных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что кинологи поддержали создание государственных приютов для животных в Петербурге.