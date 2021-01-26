В Ленобласти создадут базу приютов для животных

В Ленобласти создадут базу приютов для животных
Бездомным животным помогут в Ленобласти. Фото: pixabay.com

Гражданам станет проще найти себе питомца.

В Ленинградской области анонсировали создание базы приютов для животных. Благодаря ей кошки и собаки смогут как можно быстрее найти своих хозяев. Об этом сегодня, 26 января, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

В ветеринарную базу внесут информацию обо всех приютах: местоположение, количество животных и ссылки на соцсети и официальные сайты. Ожидается, что владельцы приютов разместят фотографии подопечных, чтобы граждане имели возможность дистанционно выбрать себе четвероногого друга.

База появился на официальном сайте управления ветеринарии. Напоминаем, что в Санкт-Петербурге тоже стараются не забывать о братьях наших меньших. Так, Беглов заявил, что в городе откроют два государственных приюта для бездомных животных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что кинологи поддержали создание государственных приютов для животных в Петербурге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бездомные животные ленинградская область приют


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Болельщик СКА смогут поддержать хоккеистов в матче против «Северстали»
«Зенит» занял 15-е место по доходам за прошедший сезон
В Ленобласти малышка отправилась наркотическим веществом из-за небрежности дяди
Дворцовый мост засияет зелено-оливковыми огнями в годовщину снятия блокады ...
В Гатчине мужчина пытался украсть женские ботинки
Водитель служебной машины лишился глаза после несанкциониного митинга в Москве
В Петербурге завершился ремонт «Царского» резервуара 1914 года
Главный тренер сборной России Черчесов привился от коронавируса