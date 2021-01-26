Кинологи поддержали создание государственных приютов для животных в Петербурге

Кинолог считает, что приюты могут решить проблему с безнадзорными животными. Фото: Pixabay

Кинолог считает, что приюты могут решить проблему с безнадзорными животными. Фото: Pixabay

Петербургские власти по поручению губернатора прорабатывают вопрос над созданием двух государственных приютов для бездомных животных.

Сейчас в Петербурге насчитывается около пяти тысяч бездомных животных, которые представляют опасность для местных жителей, заявил телеканалу «Санкт-Петербург» эксперт-кинолог, кандидат биологических наук Павел Глазков.

По его словам, дворняжки, нападая на людей, могут заразить их бешенством. Кинолог считает, что приюты могут решить проблему с безнадзорными животными. Он отметил, что приюты окажут комплексный подход: стерилизацию, прививки и поиск новых хозяев.

«Часто люди ищут уже подросших собак. И у дворняжек есть ряд преимуществ перед породистыми. Например, на многие заболевания у них уже есть «прививка от природы» — их здоровье изначально лучше, чем у породистых собак», — считает кинолог.

Создание приютов поддержала и замдиректора ветеринарной клиники имени Айвэн Филлмора «Ветеринарный госпиталь» Елена Мезенцева. Она уверена, что приюты помогут животным, которые не способны выжить на улице. Речь идет о покалеченных, старых и выброшенных на улицу животных.

При этом она указала на то, что адаптированные спокойные животные, которые вакцинированы и кастрированы, способны принести пользу городу: они не дают диким животным зайти в город. Она добавила, что после стерилизации собаки перестают быть агрессивными и не нанесут вреда прохожим.

В некоторых городах стерилизованным и привитым собакам вешают специальную серьгу на ухо, которая говорит о безопасности собаки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге создадут два государственных приюта для бездомных животных.