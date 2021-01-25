В Петербурге создадут два государственных приюта для бездомных животных

В Петербурге создадут два государственных приюта для бездомных животных
Бездомным животным поможет государство. Фото: Pixabay

На данный момент в городе 16 негосударственных приютов, но их недостаточно.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что городу необходимы два государственных приюта для бездомных животных. Об этом сегодня, 25 января, сообщили в пресс-службе Смольного.

Глава города отметил, что в Северной столице на улицах проживает около пяти тысяч животных. Беглов убежден, что избавиться от них невозможно и бросать в таком положении – тоже. Губернатор напомнил, что в Конституции России говорится об ответственном обращении с животными.

Известно, что в городе работают 16 негосударственных приютов, созданные частными лицами и благотворительными фондами. На конкурсной основе им выделяются средства на оплату коммунальных услуг.

«Усилий существующих приютов пока недостаточно. Серьёзную поддержку могут оказать государственные приюты, где будут созданы необходимые условия содержания животных»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жительница Колпино держала в своей квартире 26 собак — их перевезут в приют.

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Александр Беглов бездомные животные приюты


 

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