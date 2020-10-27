Жительница Колпино держала в своей квартире 26 собак — их перевезут в приют

В Колпинском районе Петербурга местная жительница держала в квартире многоквартирного дома на улице Труда 26 дворняжек.

На неподобающие условия содержания домашних животных пожаловалась соседка владелицы стаи собак. Изначально женщина подкармливала бездомных псов, а затем стала забирать их домой. Спустя некоторое время, с собаками перестали гулять, они справляли нужду прямо в квартире, что привело к возмущению соседей.

После того, как случаю придали огласку, животных было решено перевезти в приют. Сегодня, 27 октября, их доставят в приют «Мурка и Барбос» на Вознесенском шоссе. Перед транспортировкой собак осмотрят ветеринары, в случае необходимости, проведут вакцинацию и поставят чипы. Финансовую поддержку приюту на еду и содержание животных оказала стройфирма. Кроме того, в Колпинском районе запустили акцию по сбору корма, сообщает пресс-служба районной администрации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники центра «Велес» спасли енотовидную собаку.