Петербург получил миллиард рублей на ремонт дорог

Петербург получил миллиард рублей на ремонт дорог
В Петербург поступили средства. Фото: lenobl.ru

В Северной столице приступили к реализации проектов по ремонту дорог. Городу выделили из федерального центра один миллиард рублей.

Как сообщают в Смольном, средства уже перечислены в федеральное казначейство по Санкт-Петербургу.

«Для нас очень важна финансовая поддержка федерального центра. Дополнительные средства позволят улучшить качество городских магистралей, а значит и повысить безопасность на дорогах», пояснил губернатор города Александр Беглов.

Кроме этого, по словам парламентария, город получит около 4 млрд рублей на дороги из регионального бюджета. Планируется реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Перечень таких объектов на 2021 год сейчас формируется.

Отметим, что в прошлом году обновление получили дороги по 80 адресам, что составило в общей сложности 3 млн квадратных метров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге накрыли десять незаконных автостоянок.

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