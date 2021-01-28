В Петербурге накрыли десять незаконных автостоянок

В Северной столице комитет по контролю за имуществом провел рейд использования земельных участков, находящихся в собственности города. Было выявлено 10 незаконных автостоянок.

Как сообщает пресс-служба комитета, такие парковки владельцам предлагалось закрыть добровольно, однако к требованию прислушались далеко не все владельцы «темного» бизнеса. В итоге, ведомство ведет работу по привлечению нарушителей к административной ответственности.

«По фактам незаконного занятия земельных участков будет проведена судебная и претензионная работа по возмещению с землепользователей средств, затраченных на работы по освобождению незаконно занятых участков», – говорится в сообщении ККИ.

Таким образом, ККИ совместно с «Центром повышения эффективности использования государственного имущества» устранил парковки на проспекте Культуры, на пересечении Маршала Казакова и Доблести, на улице Ивана Фомина, на улице Свободы, на улице Фучика, На Варшавской улице и на улице Шостаковича.

Кроме этого, на Лабораторном проспекте, улице Латышских стрелков и в 1-м Верхнем переулке владельцы парковок сами завершили деятельность по истечению сроков аренды участков у города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге пенсионерка за три дня перевела телефонным мошенникам 3,2 миллиона рублей.