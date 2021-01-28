Суд признал арест Навального законным

В четверг, 28 января, Московский областной суд признал законным арест оппозиционного политика Алексея Навального, который был задержан 17 января по возвращению из Германии в Россию.

«Постановление Химкинского городского суда Московской области оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения», — заявил судья Муса Мусаев (РИА «Новости»).

Защита россиянина просила отменить решение суда.

«Я в статусе задержанного в СИЗО, но как задержанный может находиться в следственном изоляторе, а не в ИВС? Мера пресечения фактически отсутствует, но я почему-то здесь сижу», — заявил Алексей Навальный.

В прокуратуре пояснили, что «скрывшийся от контроля и с места жительства» Навальный может быть задержан на двое суток, этот срок может быть продлен до 30 дней.

Навальный был задержан 17 января в Шереметьево по прибытии из Берлина. Московское УФСИН заявило, что задержание оппозиционера связано с иском о замене условного срока наказания на реальный по делу «Ив Роше».

Напомним, в субботу, 23 января во многих городах России, в том числе и в Петербурге, прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера и блогера Алексея Навального. По данным «ОВД-инфо», во время протестных акций задержали 3435 человек по всей России, из них 1360 в Москве и 523 в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что оппозиционер Алексей Навальный назвал «беззаконием в наивысшей степени» выездное заседание Химкинского городского суда по иску ФСИН, которое проходит в отделе полиции в Химках.