Жители Петербурга столкнутся со снегопадами 29 января

Рабочая неделя в Северной столице закончится снегопадами. Жителей города ожидает облачная погода и большое количество осадков как днем, так и ночью.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу, 29 декабря, в Петербурге ночью температура воздуха опустится от -1 до -3 градусов, а днем будет находиться где-то на отметке -2 градуса.

Кроме этого, ожидается северо-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться ночью и особо не изменится днем.

Жителей города предупреждают о возможной гололедице. Особенно внимательно к таким погодным условиям стоит относиться водителям, ведь могут быть сложности на дорогах города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у станции «Международная» из-за прорыва трубы образовалась пробка и облако пара.