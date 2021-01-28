У станции «Международная» из-за прорыва трубы образовалась пробка и облако пара

У станции «Международная» из-за прорыва трубы образовалась пробка и облако пара
Коммунальная авария у станции "Международная". Фото: Gazeta.spb

В Петербурге случилась очередная коммунальная авария, которая приносит большие неудобства жителям города. У станции метро «Международная» прорвало трубу из-за чего образовалась пробка из трамваев.

Коммунальная авария у станции «Международная». Фото: Gazeta.spb
Коммунальная авария у станции «Международная». Фото: Gazeta.spb

На месте происшествия уже работают спецслужбы. Прибыли сотрудники Теплосети, а также несколько автомобилей с полицейскими. Органы огородили пешеходную зебру, а также закрыли проезд до улицы Бела Куна.

Коммунальная авария у станции «Международная». Фото: Gazeta.spb
Коммунальная авария у станции «Международная». Фото: Gazeta.spb

На данный момент неизвестно о пострадавших. Однако полиция в целях безопасности разгоняет переходящих дорогу.

Кроме этого, на месте аварии большое количество пара из-за горячей воды, которая выбежала из-за лопнувшей трубы. Масштаб аварии пока под вопросом, при этом на снимках видно, что периметр прорыва достаточно большой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коммунальная авария на Севастопольской оставила без тепла почти 100 домов.

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