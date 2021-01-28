Коммунальная авария на Севастопольской оставила без тепла почти 100 домов

Коммунальная авария на Севастопольской оставила без тепла почти 100 домов
Ремонтные работы завершатся ориентировочно к 16:20. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Ночью 28 января в Кировском районе Северной столицы прорвало трубу с горячей водой, как сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Коммунальная авария случилась примерно в три часа возле дома №28 по Севастопольской улице. Неполадка произошла на трубопроводе диаметром 300 миллиметров. На месте происшествия уже работают аварийные службы, которые ликвидируют последствия инцидента.

По предварительной информации, ремонтные работы займут почти весь световой день и завершатся около 16:20. В связи с внештатной ситуацией движение транспорта по Севастопольской улице частично перекрыто на время ремонта. Как выяснилось, коммунальная авария оставила без отопления и горячего водоснабжения 97 многоквартирных домов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что без тепла остались и жители пяти домов Невского района — на улице Дмитрия Устинова минувшей ночью тоже прорвало трубу с горячей водой.

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