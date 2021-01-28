Тайну гибели группы Дятлова раскрыли швейцарские ученые

Инженеры из Швейцарии подтвердили одну из гипотез гибели группы Дятлова в горах Урала в 1959 году. Исследователи пришли к выводу, что лавина могла привести к травмам, которые были на телах туристов.

Версия гибели туристов из-за лавинного схода снега ранее была отвергнута из-за пологого склона, аномальных травм жертв и неопределенности причин самого схода лавины. Согласно опубликованной в журнале Communications earth & environment статье, ученые смогли смоделировать условия, характерные для местности, где был разбит лагерь. Выяснилось, что катастрофа произошла из-за необычного схода снежной плиты, которая образовалась из накапливающегося снега прямо над палаткой.

Туристы выкопали разрез на склоне для палатки, а ветер нагнал снег на теряющую стабильность плиту. В результате плита сошла со склона и обрушилась на палатку, сметя выскочивших наружу туристов, которые перепугались от шума лавины. Полученные от схода лавины травмы могли быть не смертельными, но люди могли погибнуть и от переохлаждения, поскольку укрыться было негде.

Девять туристов группы Дятлова погибли в 1959 году на Северном Урале. Судмедэкспертиза установила, что многие из них замерзли, но у некоторых были серьезные травмы. У правоохранителей были различные версии: обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных или коренных жителей, а также конфликт между туристами.

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