«Перевал Дятлова» стал лучшим российским сериалом 2020 года

&#171;Перевал Дятлова&#187; стал лучшим российским сериалом 2020 года
Кадр из трейлера к сериалу "Перевал Дятлова". Скриншот: Кинопоиск

Российские критики назвали детективный сериал «Перевал Дятлова», рассказывающий историю о гибели студентов на Северном Урале, лучшим отечественным сериалом 2020 года.

Каждый из 20 критиков выбрал по три лучших сериала из 152 предложенных. Учитывались проекты, выпущенные на телеканалах и на стриминговых сервисах.

Согласно данным сайта «Кино-Театр.Ру», который составил данный рейтинг, следом в указанном списке расположился сериал «Чики», а на третьем месте — «Псих».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ход королевы» признали лучшим сериалом Netflix этого года.

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