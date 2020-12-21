«Перевал Дятлова» стал лучшим российским сериалом 2020 года

Российские критики назвали детективный сериал «Перевал Дятлова», рассказывающий историю о гибели студентов на Северном Урале, лучшим отечественным сериалом 2020 года.
Каждый из 20 критиков выбрал по три лучших сериала из 152 предложенных. Учитывались проекты, выпущенные на телеканалах и на стриминговых сервисах.
Согласно данным сайта «Кино-Театр.Ру», который составил данный рейтинг, следом в указанном списке расположился сериал «Чики», а на третьем месте — «Псих».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ход королевы» признали лучшим сериалом Netflix этого года.