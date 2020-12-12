«Ход королевы» признали лучшим сериалом Netflix этого года

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Рейтинг возглавил сериал "Ход королевы" . Фото: кадр из сериала

Сериал «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой в главной роли стал фаворитом зрителей и занял первое место в рейтинге лучших сериалов 2020 года.

Список лучших сериалов этого года составило американское издание Huffington Post. Уточняется, что в рейтинг не попали документальные фильмы или детские и подростковые шоу.

Первое место заняла драма, основанная на романе «Ход королевы» 1983 года. Мини-сериал рассказывает о сироте, которая учится играть в шахматы в приюте. Повзрослев, она стремится стать лучшей шахматисткой в мире.

Второе место досталось анимированной экзистенциальной комедии «Полуночное Евангелие», созданной Пендлтоном Уордом. Сюжет строится вокруг космического путешественника, который берет интервью у существ в погибающих мирах.

На третьей строчке расположился сериал «Неортодоксальная», основанный на автобиографии американки, которая бежит из Бруклина в Берлин в поисках лучшей жизни. На ее поиски отправляется ее муж. Девушке предстоит решить, строить ли ей новую жизни или вернуться обратно к семье.

В рейтинг также попали мультипликационный сериал «Конь БоДжек» и биографической драме «Корона» о британской королевской семье.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский сериал «Эпидемия» вошел в десятку популярных среди зрителей Netflix.

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