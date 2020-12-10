Российский сериал «Эпидемия» вошел в десятку популярных среди зрителей Netflix

Российский сериал «Эпидемия» вошел в десятку популярных среди зрителей Netflix
Российский сериал "Эпидемия". Фото: скриншот из YouTube

Многосерийная картина режиссера Павла Костомарова заняла восьмое место в рейтинге популярных сериалов на иностранном языке среди пользователей Netflix в США.

Об этом в четверг, 10 декабря, сообщила газета The Wall Street Journal.

Отметим, что по сюжету сериал «Эпидемия» перемещает нас в Москву, где новый и неизвестный вирус превращает город в мертвых. Жителям приходится выживать среди зараженных. Кроме этого, деньги потеряли свою значимость, электричества нет, а люди ведут упорную борьбу за еду и бензин.

Сериал был снят в 2018 году. Пока что зрители могут насладиться только первым сезоном драмы с элементами фантастики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что The New York Times добавил в «топ-10» лучших фильмов 2020 года две российских киноленты. Это фильмы «Дылда» Кантемира Балагова и «Гунда» Виктора Косаковского.

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Netflix российское кино сериал "эпидемия"


 

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