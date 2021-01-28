В Петербурге будут развивать детский технопарк для воспитания будущих корабелов

Вместе с корпорацией Петербург начнет продвигать продукцию корабелов и за рубежом. Фото: пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь"

Вместе с корпорацией Петербург начнет продвигать продукцию корабелов и за рубежом. Фото: пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь"

Петербург заключил соглашение с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), которое поспособствует развитию петербургского судостроения и кораблестроения.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил в эфире телеканала «78», что заказы ОСК планируется размещать на предприятиях малого и среднего бизнеса в Петербурге. По словам главы города, благодаря размещению этих заказов в городе появятся новые рабочие места и дополнительные средства на развитие малого и среднего бизнеса.

Градоначальник добавил, что только за прошлый год на городских верфях на воду спустили 11 судов и кораблей. Вместе с корпорацией Петербург начнет продвигать продукцию корабелов и за рубежом.

Кроме того, в рамках соглашения в городе будут развивать детский технопарк и создадут центры по работе со школьниками и студентами. «Будущих корабелов будут воспитывать еще со школьной скамьи», — отметил Беглов. Обучение школьников частично будет оплачивать город, а другую часть — ОСК.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ближайшие годы в Санкт-Петербурге построят 22 корабля и судна.