Малкин сравнялся с Лемье по числу матчей за «Питтсбург»

Малкин сравнялся с Лемье по числу матчей за «Питтсбург»
Евгений Малкин. Фото: instagram.com/e.malkin71geno/

Нападающий Евгений Малкин вышел на второе место по количеству матчей за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз».

Матч регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз» стал для воспитанника магнитогорской школы хоккея 915-й в составе «Пенс». По этому показателю российский нападающий сравнялся с Марио Лемье.

Лидером же же данном в списке является канадец Сидни Кросби. На его счету 992 матча.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий клуба НХЛ «Питтсбург» был признан второй звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата. На матче с «Колорадо» Евгений Малкин отметился голом и результативной подачей. «Питтсбург» на выезде победил «Колорадо» со счетом 4:3.

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