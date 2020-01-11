Евгений Малкин признан второй звездой дня в НХЛ

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург» был признан второй звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата.
На матче с «Колорадо» Евгений Малкин отметился голом и результативной подачей. «Питтсбург» на выезде победил «Колорадо» со счетом 4:3.
Матчи проходили в пятницу, об этом сообщили на официальном сайте лиги.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Россия выиграла Швейцарию со счетом 3:1. Счет был открыт на 22-й минуте.Игра четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года проходила в Тршинце.