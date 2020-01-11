Евгений Малкин признан второй звездой дня в НХЛ

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Россия выиграла Швейцарию со счетом 3:1. Счет был открыт на 22-й минуте.Игра четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года проходила в Тршинце.