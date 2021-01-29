В Ленобласти ожидаются сильный снег и гололедица

В пятницу, 29 января, в Ленобласти ожидается облачная погода. Выпадет сильный снег.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью местами пройдет небольшой и умеренный снег. Днем выпадет больше осадков в виде снега.

Ветер северо-восточного будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Ночью температура воздуха окажется на уровне -1… -6 градусов, а днем столбики термометров покажут от -5 до 0 градусов. На дорогах будет гололед, поэтому водителей призывают соблюдать осторожность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в пятницу, 29 декабря, в Петербурге ночью температура воздуха опустится от -1 до -3 градусов, а днем будет находиться где-то на отметке -2 градуса. Кроме этого, ожидается северо-восточный ветер, который будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.