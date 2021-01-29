Спасатели утром тушили частный дом в Лодейнопольском районе

Спасатели утром тушили частный дом в Лодейнопольском районе
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Утром 29 января в деревне Доможирово Лодейнопольского района Ленобласти произошел пожар. Там загорелся частный дом, сообщает ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 5:20 утра. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники.

Огонь охватил дом на площади 48 квадратных метров. Справиться с огнем удалось к половине седьмого утра. Информации о пострадавших не поступало.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели троих человек в пожаре на Купчинской улице.

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