Спасатели утром тушили частный дом в Лодейнопольском районе

Утром 29 января в деревне Доможирово Лодейнопольского района Ленобласти произошел пожар. Там загорелся частный дом, сообщает ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 5:20 утра. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники.

Огонь охватил дом на площади 48 квадратных метров. Справиться с огнем удалось к половине седьмого утра. Информации о пострадавших не поступало.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели троих человек в пожаре на Купчинской улице.