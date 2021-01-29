Житель Петербурга шантажировал 14-летнюю школьницу в соцсети, заставляя прислать интимные фото

Житель Петербурга шантажировал 14-летнюю школьницу в соцсети, заставляя прислать интимные фото
Преступник переписывался с девочкой в социальных сетях, выманивая интимные фотографии. Фото: unsplash

Следователи Свердловской области, расследуя дело о домогательствах к 14-летней местной жительнице через интернет, обнаружили, что преступник — петербуржец.

По данным правоохранительных органов, с 11 по 22 мая прошлого года неизвестный злоумышленник через переписку в социальной сети принуждал несовершеннолетнюю девочку отправлять фотографии интимного характера. Как выяснилось, этим занимался житель Красносельского района Северной столицы.

В четверг, 28 января, возле одного из домов по проспекту Героев задержали подозреваемого — безработного 30-летнего мужчину, который, угрожая школьнице распространением личной информации, склонял несовершеннолетнюю к совершению противозаконных действий сексуального характера. Подозреваемый шесть раз был судим за кражи, разбой, развратные действия и другие преступления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца, по неосторожности причинившего смерть БДСМ-партнерше, приговорили к исправительным работам.

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