Житель Петербурга шантажировал 14-летнюю школьницу в соцсети, заставляя прислать интимные фото

Следователи Свердловской области, расследуя дело о домогательствах к 14-летней местной жительнице через интернет, обнаружили, что преступник — петербуржец.

По данным правоохранительных органов, с 11 по 22 мая прошлого года неизвестный злоумышленник через переписку в социальной сети принуждал несовершеннолетнюю девочку отправлять фотографии интимного характера. Как выяснилось, этим занимался житель Красносельского района Северной столицы.

В четверг, 28 января, возле одного из домов по проспекту Героев задержали подозреваемого — безработного 30-летнего мужчину, который, угрожая школьнице распространением личной информации, склонял несовершеннолетнюю к совершению противозаконных действий сексуального характера. Подозреваемый шесть раз был судим за кражи, разбой, развратные действия и другие преступления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца, по неосторожности причинившего смерть БДСМ-партнерше, приговорили к исправительным работам.