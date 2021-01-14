Исправительные работы ждут любителя БДСМ из-за смерти секс-партнерши

Районный суд Петербурга признал виновным Ивана, который по неосторожности причинил смерть секс-партнерше в БДСМ-студии в центре города.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов. Все произошло в начале июля 2020 года в БДСМ-студии на набережной Обводного канала. Обвиняемый был пьян и во время секса с девушкой М. туго затянул на ее шее ошейник. Он просунул под него руку и начал тянуть его на себя. Также он нанес ей ряд травмирующих действий, которые обернулись ее смертью.

В суде отметили, что Иван действовал неосторожно и не предвидел опасных последствий своих действий, хотя мог быть внимательнее и предусмотрительнее.

Мужчина признал свою вину. Установлено, что он пытался оказать ей медицинскую помощь, вызвал скорую, а после явился в повинной в полицию.

В итоге его приговорили к 1,5 годам исправительных работ. Помимо этого, он будет отдавать 15% заработка в доход государства.

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