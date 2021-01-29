Директора филиала «Водоканала Петербурга» подозревают в сборе с подчиненных 5,8 млн рублей

Директора филиала &#171;Водоканала Петербурга&#187; подозревают в сборе с подчиненных 5,8 млн рублей
Мужчина забирал у своих подчиненных премии. Фото: pixabay

Директор филиала ГУП «Водоканал Петербурга «Центр реализации инвестиционных программ» подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии правоохранительных органов, мужчина отдал указание заместителю директора по производству работ собирать с глав подведомственных управлений выдаваемые им премии, обещая непривлечение к дисциплинарной ответственности. Таким образом подозреваемый собрал со своих подчиненных примерно 5,8 млн рублей.

Сейчас возможный злоумышленник находится под подпиской о невыезде, полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, устанавливая соучастников преступления. Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный врач поликлиники МВД арестован за взятки. Он с подельниками оформлял поддельные справки по инвалидности полицейским для выхода на пенсию.

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«Водоканал Петербурга» злоупотребление должностными полномочиями новости СПб


 

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