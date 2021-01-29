В Петербурге арестовали двое организаторов несогласованных акций

В Петербурге арестовали двое организаторов несогласованных акций
В Петербурге перекрыли мосты перед началом незаконной акции за Навального. Фото: Gazeta.SPb.ru

Дзержинский суд Петербурга арестовал двух организаторов несогласованной акции, которая прошла 23 января.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «еще до начала массового мероприятия сотрудники полиции установили, что активист Дмитрий Г. Призывал граждан к участию в несанкционированном митинге на Сенатской площади. Суд арестовал его на восемь суток.

Кроме того, Дзержинский суд назначил десять суток административного ареста одному из организаторов незаконного митинга Ирине Ф.

Напомним, в субботу, 23 января во многих городах России, в том числе и в Петербурге, прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера и блогера Алексея Навального. По данным «ОВД-инфо», во время протестных акций задержали 3435 человек по всей России, из них 1360 в Москве и 523 в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что оппозиционер Алексей Навальный назвал «беззаконием в наивысшей степени» выездное заседание Химкинского городского суда по иску ФСИН, которое проходит в отделе полиции в Химках.

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