На Белы Куна досрочно отремонтировали трубу

На Белы Куна досрочно отремонтировали трубу
"Теплосеть" завершила ремонт трубопровода. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Коммунальная авария произошла в накануне, на данный момент в дома уже вернулось отопление и горячая вода.

Во Фрунзенском районе сегодня, 29 января, закончили ремонт прорванной трубы. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть».

Все случилось на улице Белы Куна недалеко от станции метро «Международная» в четверг. Там произошла коммунальная авария, в результате которой разлилась горячая вода. На место прибыли сотрудники «Теплосети», которым предстояло заменить пять метров старого трубопровода.

Они справились со своей работой к утру пятницы. На данный момент горячая вода и отопление уже вернулись в дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Металлострое прорвало трубу с кипятком. Все случилось на улице Полевой. Там по непонятной причине лопнула труба с кипятком. Пользователь отметил, что «разливается озеро надежды».

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