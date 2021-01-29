Ученые доказали влияние фаз Луны на продолжительность сна

Специалистам удалось доказать, что человеческий сон синхронизирован с лунными фазами.

Доступ к источникам искусственного света помог людям приспособить режим сна и бодрствования к индивидуальным требованиям, значительно изолировав эти состояния от естественных природных циклов. Вместе с этим он препятствует погружению в сон и влияет на биологические часы организма. Об этом пишет РБК, ссылаясь на журнал Science Advances.

Отмечается, что в доиндустриальную эпоху на фазы сна людей и ночную активность мог влиять и лунный свет. Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи понаблюдали за 500 с лишним добровольцев из разных регионов мира. Для эксперимента использовали фитнес-трекеры, раздав их представителям коренного народа тоба в Аргентине.

Первая группа испытуемых жила в поселении, где не было электричества. Другая, наоборот, имела неограниченный к нему доступ. Третья же пользовалась им регулярно.

Все участники за 29 дней показали одинаковый график чередования фаз сна по мере движения лунного цикла. Продолжительность сна варьировалась от 20 до 90 минут, а время засыпания — от 30 до 80 минут. В каждой группе за несколько дней до наступления полнолуния добровольцы ложились спать позже и просыпались раньше. В преддверии новолуния ученые зафиксировали противоположный результат.

Полученные данные удивили исследователей: они предполагали, что люди более активны именно в полнолуние. Оказалось, что ночная активность проявляется за пять-шесть ночей до наступления этой фазы Луны.

Подтвердилось и то, что эффекту лунного света особенно подвержены люди с ограниченным доступом к электричеству.

Для проверки выводов результаты трех групп из Аргентины сравнили с данными от более чем 400 студентов из Сиэтла.

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