Жителя Петербурга задержали за изнаислование 7-летней падчерицы

Жителя Петербурга задержали за изнаислование 7-летней падчерицы
Подозреваемый задержан. Фото: pixabay

Жительница Северной столицы обратилась в полицию Московского района с заявлением о том, что её муж совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери-первоклассницы.

По словам 29-летней заявительницы, инцидент между 39-летним мужчиной и 7-летней девочкой произошел вечером 25 января в их квартире в одном из домов по проспекту Космонавтов в период между 8 и 9 часами вечера. Мужа женщины задержали, в его отношении также составлен протокол о мелком хулиганстве.

Пока что петербуржец находится в статусе подозреваемого. Разбирательство продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актера сериала «Улицы разбитых фонарей» Никиту Струкова обвинили в педофилии, о якобы приставал к мальчику в детском лагере, где работал вожатым. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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