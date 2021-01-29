Жителя Петербурга задержали за изнаислование 7-летней падчерицы

Жительница Северной столицы обратилась в полицию Московского района с заявлением о том, что её муж совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери-первоклассницы.

По словам 29-летней заявительницы, инцидент между 39-летним мужчиной и 7-летней девочкой произошел вечером 25 января в их квартире в одном из домов по проспекту Космонавтов в период между 8 и 9 часами вечера. Мужа женщины задержали, в его отношении также составлен протокол о мелком хулиганстве.

Пока что петербуржец находится в статусе подозреваемого. Разбирательство продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актера сериала «Улицы разбитых фонарей» Никиту Струкова обвинили в педофилии, о якобы приставал к мальчику в детском лагере, где работал вожатым. Мужчина находится под подпиской о невыезде.